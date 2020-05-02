Завтра, 3 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие провалы случались со звездами на сцене во время выступлений. Подробнее читайте в материале.

В 10 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Какие провалы случались со звездами на сцене во время выступлений?

Кто попал в тройку самых знаменитых маменькиных сынков?

Как обычная девочка стала настоящей звездой и подругой для каждой украинки ‒ откровения Надежды Матвеевой.

Какие трудности пришлось преодолеть группе BEZобмежень, чтобы стать звездами первой величины?

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