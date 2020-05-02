Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 10 выпуск от 03.05.2020

02.05.2020

Завтра, 3 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие провалы случались со звездами на сцене во время выступлений. Подробнее читайте в материале.

нппз

В 10 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Какие провалы случались со звездами на сцене во время выступлений?
  • Кто попал в тройку самых знаменитых маменькиных сынков?
  • Как обычная девочка стала настоящей звездой и подругой для каждой украинки ‒ откровения Надежды Матвеевой.
  • Какие трудности пришлось преодолеть группе BEZобмежень, чтобы стать звездами первой величины?

Больше на тему: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить