«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 10 выпуск от 03.05.2020
02.05.2020
Завтра, 3 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие провалы случались со звездами на сцене во время выступлений. Подробнее читайте в материале.
В 10 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:
- Какие провалы случались со звездами на сцене во время выступлений?
- Кто попал в тройку самых знаменитых маменькиных сынков?
- Как обычная девочка стала настоящей звездой и подругой для каждой украинки ‒ откровения Надежды Матвеевой.
- Какие трудности пришлось преодолеть группе BEZобмежень, чтобы стать звездами первой величины?
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