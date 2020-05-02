С первых минут в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 царила напряженная атмосфера. Синяя команда выбрала тех, кто отправился на битву черных, которая оказалась весьма интересной и требовала от профессионалов проявить максимальную креативность. Чей сон об уходе с кухни проекта оказался вещим и кому не удалось интегрировать полученную фигурку? Узнайте кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 10 выпуске уже сейчас.

В 10 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Анатолий Цуперяк!

По итогам прошлой недели команда синих голосовала на кого надеть черный фартук. Участники заранее договорились и единогласно проголосовали против Виктора Самардака и Толика, который перед тем как проголосовать высказал свое негодование из-за откровенного «слива».

На битве черных задача Влада Мицкевича, Юлии Жигулиной (Кушнир), Виктора Самардака и Анатолия Цуперяка заключалась в приготовлении блюда с интеграцией фигурки человека: лыжника, пожарника, садовника и строитель. Несмотря на закарпатские корни, Толику чужд горнолыжный спорт и это отобразилось на его блюде.

«Приснился мне сон, что я еду в поезде «МастерШеф. Профессионалы»-2 домой, но я из него выпрыгнул. Я в снах не разбираюсь, но подумал, что если мне суждено покинуть проект, то я уйду», – рассказал Анатолий Цуперяк.

Сон оказался вещим. Эктор назвал Толика самым реальным участником проекта, который оставался собой в кадре и за ним. Но без кулинарных ошибок приготовить целостное блюдо профессионалу не удалось. Поэтому Анатолий Цуперяк покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 навсегда.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 11 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 9 мая в 19:00 на телеканале СТБ!

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