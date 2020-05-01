Ольга Мартыновская и три яркие мамочки из проекта «Супермама» приедут в знаменитый павильон, чтобы научиться у шеф-поваров готовить по-новому. Но это будут не блюда французской кухни. Не окажется ли поставленная задача слишком сложной для тех, кто привык работать с ресторанной кухней? И чего стоит ждать от 10 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Подробнее смотрите в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Как проголосует синяя команда и кто попадет на битву черных?

Кто покинет кухню проекта уже в начале выпуска?

Ольга Мартыновская и три яркие мамочки из проекта «Супермама» испытают профессионалов полуфабрикатами для детей.

Почему профессионалам придется работать руками и одновременно анализировать все происходящее вокруг?

Не пропустите 10 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 2 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ