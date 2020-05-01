«Супермама» едет на «МастерШеф. Профессионалы»-2: чего ждать от 10 выпуска?
01.05.2020
Ольга Мартыновская и три яркие мамочки из проекта «Супермама» приедут в знаменитый павильон, чтобы научиться у шеф-поваров готовить по-новому. Но это будут не блюда французской кухни. Не окажется ли поставленная задача слишком сложной для тех, кто привык работать с ресторанной кухней? И чего стоит ждать от 10 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?
Подробнее смотрите в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Как проголосует синяя команда и кто попадет на битву черных?
- Кто покинет кухню проекта уже в начале выпуска?
- Ольга Мартыновская и три яркие мамочки из проекта «Супермама» испытают профессионалов полуфабрикатами для детей.
- Почему профессионалам придется работать руками и одновременно анализировать все происходящее вокруг?
Не пропустите 10 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 2 мая, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
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