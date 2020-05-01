Участницы проекта «Холостяк»-10 выходят на финишную прямую. 9 выпуск стал последним, в котором соперницы жили вместе в доме в ожидании своего свидания. Самое страстное свидание сезона, азартные игры в казино и катание на лошадях… Чем еще удивлял 9 выпуск проекта «Холостяк»-10 — узнайте в материале.

9 выпуск начался с самого страстного свидания сезона! Макс в тайне от участниц пригласил Дашу в Египет. Пара каталась на сандборде, а после отправилась в спа-салон. Было много поцелуев, объятий и тактильного контакта. А по итогу Макс предложил Даше пожить отдельно от девушек, чтобы она не подвергалась осуждению со стороны соперниц.

Ещё одно индивидуальное свидание состоялось с Викой. Макс решил отправиться с девушкой в казино.

«Я попробую быть твоим талисманом и мотивировать тебя», — добавила Вика.

Азартной участница не оказалась, поэтому больше наблюдала, нежели делала ставки. Пара успела обсудить самые важные даты своей жизни, по которым сделали ставки.

Отдав все силы и эмоции игре, двое отправились в ресторан на ужин. Девушка кормила Макса и соглашалась со всеми утверждениями: «Я вижу, что мы с тобой похожи. У нас одинаковые взгляды на жизнь», — аргументировала Вика.

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Тем временем девочки в доме получили еще одно приглашение. Групповое свидание ждало Кристину и Алину. Следующий день они провели вместе с Максом в жарком Египте.

«Этих двух девушек я выбрал, ведь рядом со мной они кажутся очень добрыми. Поэтому было интересно посмотреть на них вместе и в тех условиях, которые я создам», — объяснил Холостяк.

Мужчина предложил покататься на лошадях . Кристина проявила инициативу и пожелала кататься верхом вместе с Максом. Алина, соответственно, преодолевала страх самостоятельно. Покатавшись на лошадях, трое отправились на ужин. Однако возникло какое-то недопонимание, когда Кристине показалось, что она получает недостаточно внимания.

Во время личного общения Кристина затронула тему прошлой Церемонии роз, когда Макс проучил участницу и забыл вручить ей розу.

А с Алиной пара обсуждала воспитание детей. Девушка рассказала о своём детстве, а также почему обращается к маме на “вы”.

«Для меня не совсем естественно обращаться к родителям на вы. И от обращения не зависит моя любовь», — признался Макс.

По итогу свидания мужчина понял, что обе девушки вызывают вопросы. Свое решение Холостяк озвучил на Церемонии роз. Однако не только выбор Макса заставил волноваться участниц. Возвращение Даши повергло в шок всех соперниц.

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