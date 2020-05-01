9 выпуск начался с самого страстного и романтического свидания сезона! Даша, которая еще неделю назад была уверена, что покидает проект, — оказалась в Египте на индивидуальном свидании с Холостяком. Неужели участница не вернется в дом к соперницам? И о каком финале заговорит Даша — узнайте в материале.

На прошлой неделе Макс изрядно поиграл на нервах Даши. Холостяк решил провести девушку к машине, в которой ее ждали билеты в Египет. И 9 выпуск начался с романтического свидания пары в… аквапарке.

«Я решил пригласить сюда Дашу снова, ведь у нас уже было свидание в аквапарке. Хотелось проверить ее чувство юмора», — признался Макс.

Но на самом деле девушку ждало куда более экстремальное времяпровождение. Холостяк завязал Даше глаза и увёл за собой. Пара приехала в пустыню, где взялась за сандбординг. Это как сноубординг, но на песке.

«Я ловила каждый момент, даже когда мы просто стояли в обнимку и молчали», — отметила Даша.

После пустыни двое отправились в спа, где Макс принялся делать массаж участнице: «Я оценил, что у Даши очень тренированное тело. Рад, что она применяет свои навыки художественной гимнастки. Это помогает ей выглядеть эффектно с любой стороны».

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Макс также отметил, что девушка ведёт себя абсолютно иначе на индивидуальном свидании, нежели на групповом. Даша призналась, что всю жизнь боролась с девочками, но на проекте «Холостяк» оказалось все иначе. Перебивать, вставлять свои реплики и “перетягивать одеяло на себя” — это история не для нее.

Свидание завершилось в джакузи. Даша поблагодарила Холостяка за возможность провести время вдвоем и предложила выпить за счастливый финал. Но когда речь зашла о возвращении домой, гимнастка призналась, что не хочет назад к девочкам.

«Она мне важна. Я не хочу, чтобы ей было некомфортно. Поэтому предложил пожить ей одной до Церемонии роз», — проявил заботу главный герой.

Такого страстного и близкого свидания 10-й сезон еще не видел. Однако сама девушка призналась, что пара не переступила грань. Все было достойно.

«Я хочу с ним быть! Хочу строить с ним отношения! У меня все, любовь», — заключила Даша.

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