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Кто покинул проект «Холостяк»-10 в 9 выпуске, так и не познакомив Макса с родителями

01.05.2020

Церемония 9 выпуска проекта «Холостяк»-10 оказалась чрезвычайно эмоциональной. Три розы, возвращение Даши и неизбежный выбор главного героя заставили участниц понервничать. На финишной прямой, за неделю до знакомства с родителями девушек, Макс попрощался с одной из них. Кто покинул реалити в 9 выпуске и почему так произошло — узнайте в материале. 

Напомним, что Алина и Кристина отправились на групповое свидание на 9 неделе. Девушки сразу поняли, что одна из них явно уедет по итогу недели домой. Так и произошло. Макс Михайлюк не вручил розу Алине

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Мужчина решил задать ряд вопросов, на которые девушка смело нашла ответы: «Я выберу и любить, и быть любимой». Но когда Холостяк попросил хорошо подумать и сделать выбор, участница растрогалась и расплакалась.

«Я не хочу выбирать между этим. Поэтому не буду этого делать», — заключила Алина. 

Главный герой сообщил, что у него нет розы для Алины. Свое решение аргументировал тем, что девушка не изменилась за все время пребывания на проекте.     

«У меня достаточно богатый опыт в отношениях. Я совершал ошибки и был часто не прав. Я всегда задавал себе вопрос: что изменить в себе, чтобы в будущем не допускать подобных оплошностей. Возможно, у тебя опыт не такой большой. И это абсолютно нормально. Поэтому я понял, что тебе тоже необходимо совершить эти ошибки, чтобы четко понимать, кого ты хочешь видеть рядом с собой», — постарался мягко попрощаться Макс.   

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