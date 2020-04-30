Сегодня, 30 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и самореализация. Также свое мнение о каждой участнице высказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание Супермамы: творческая мама двойняшек Катя, мама на релаксе Оля, мама-фитоняшка Марина или мама тройняшек Аня? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к творческой маме-скрипачке Кате. После общения с ее двойняшками они сделали вывод, что девочки отстают в развитии, а все потому, что Катя мало с ними занимается.

Но вторая мама, у которой побывали в гостях участницы, еще больше поразила их взглядами на воспитание. Дело в том, что мама на релаксе Оля пытается воспитать своих детей открытыми и толерантными. Она рассказывает им о сексе, о нетрадиционных семьях и считает, что это нормально.

Еще больше претензий у конкуренток возникло к маме-фитоняшке Марине, которая, начиная с 4-х лет, оставляет своего ребенка одного дома. Ее сын сам готовит себе еду, сам ходит в магазин и сам на такси возвращается со школы. Но это еще не все, чем шокировала Марина. Она увлекается пул-дэнсом и считает, что танцевать на пилоне перед своим 6-летним сыном ‒ нормально.

А вот последняя участница ‒ мама тройняшек Аня ‒ поразила конкуренток грязью и грибком в своем доме. А еще тем, что разрешает свои пятилетним детям пробовать алкоголь!

Так кто же из участниц получил заветное звание Супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? Финал получился грандиозным и неожиданным! Ведь Оля поставила наивысшие баллы маме тройняшек Ане, чем привела ее к победе. И даже 10 бонусных баллов, которые Дмитрий Карпачев отдал Оле, не спасли ситуацию.

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