Сегодня, 30 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 16 выпуск психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать последнюю конкурентку, маму тройняшек Аню. Но все ли так гладко в этой семье, и почему «мать драконов» дает своим детям алкоголь? И как оценит такие методы воспитания ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.

Сегодня участницы оценят материнство, хозяйственность и самореализацию мамы тройняшек Ани, которая утверждает, что воспитывать сразу троих детей легко. Но так ли это на самом деле, ведь на знакомстве Анна рассказала, что ее дети заразились педикулезом, а во время ужина она перечислила виды алкоголя, которые пробовали ее пятилетние дочки.

Больше на тему: «Супермама» 15 выпуск: Танцы на пилоне перед шестилетним сыном ‒ какие еще тонкости воспитания пропагандирует мама-фитоняшка Марина

В 16 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Так ли хорошо воспитывает Аня своих дочерей?

Какую опасность для тройняшек обнаружит в квартире мама-скрипачка Катя?

Почему Аня разрешает своим пятилетним дочерям пробовать алкоголь?

Какую неожиданную стратегию выберет одна из мам-участниц, чтобы победить?

Кто получит звание Супермамы на этой неделе? И получит ли его кто-то из участниц вообще?

Video: «Супермама»: Алкоголь для тройняшек ‒ чем еще заинтересует зрителей 16 выпуск проекта от 30.04.2020 Супермама 16 выпуск: Алкголь для детей - какие еще методы воспитания использует мама тройняшек Аня

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ