«Супермама» 16 выпуск: Алкоголь, грибок и обрисованные стены ‒ в каких условиях живут тройняшки Ани

Сегодня, 30 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Участницы посетили последнюю из своих конкуренток ‒ маму тройняшек Аню, которая на знакомстве утверждала, что воспитывать тройню ‒ легко. Но так ли это на самом деле? Какие ужасные вещи обнаружит Катя в квартире? Зачем Аня дает своим детям алкоголь? И что о таком поведении скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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Сегодня за заветный титул Супермамы будет бороться последняя участница недели ‒ мама тройняшек, блогер и дизайнер Анна. Она утверждает, что воспитывать сразу троих детей легко, но очень дорого, ведь все траты сразу умножаются на три. Но несмотря на все сложности, Аня считает себя очень счастливой. Все ли так идеально у этой мамы? В этом решили разобраться ее конкурентки.

Аня встретила своих гостей с улыбкой, однако участницы заметили, что у мамы тройняшек очень маленькая квартира, в которой нет места такой большой семье. К тому же состояние самой квартиры оставляет желать лучшего ‒ обрисованные стены, грибок в ванной, бутыль для питьевой воды с плесенью. Конкурентки не поняли такого небрежного отношения к чистоте в квартире. Возможно, именно поэтому тройняшки подхватили вшей? А во время ревизии шкафа мама-фитоняшка Марина очень удивилась, когда увидела, что у детей одежда плохого качества, которую Аня покупает иногда даже в секонд-хенде.

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Чтобы разобраться, хорошо ли развиты малышки, участницы принесли тройняшкам подарки и развивающие игрушки с тестами. Но девочки не смогли их поделить: они начали ссориться, отбирать подарки друг у друга и даже драться. Больше всех такому поведению удивилась Катя, ведь сама Аня у нее в гостях была недовольна тем, что ее двойняшки не могут делиться игрушками, и критиковала ее за это.

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Но еще больше участницы удивились, когда узнали, что Аня регулярно дает своим дочерям алкоголь. Мама тройняшек считает, что это нормально и пусть лучше первый опыт будет при родителях, чем за углом дома. Но конкурентки такой открытости не поняли, ведь девочки еще очень маленькие, чтобы пробовать такие напитки.

Какие замечания сделает Ане эксперт по вопросам детской возрастной психологии? И кто получит титул Супермамы на этой неделе? Узнайте все подробности в 16 выпуске проекта.

Video: «Супермама» 16 выпуск: Алкоголь, грибок и обрисованные стены ‒ в каких условиях живут тройняшки Ани Супермама 16 выпуск: Алкоголь, грибок и обрисованные стены ‒ в каких условиях живут тройняшки Ани. Как прокомментирует такое воспитание Дмитрий Карпачев

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