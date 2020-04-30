Правила участі в Флеш-Мобі

під умовною назвою

«Подяка всім, хто працює під час карантину»

(надалі – Правила та Флеш-Моб відповідно)

Дані Правила визначають умови проведення Флеш-Мобу під умовною назвою «Подяка всім, хто працює під час карантину» (надалі – Флеш-Моб).

1. Загальні положення Флеш-Мобу

1.1. Організаторами Флеш-Мобу є Товариство з обмеженою відповідальністю “Міжнародна комерційна телерадіокомпанія” (ICTV), Товариство з обмеженою відповідальністю “НОВИЙ КАНАЛ”, Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕЛЕКАНАЛ СТБ” (надалі — щодо кожного з них та до всіх разом – Організатор).

1.2. Даний Флеш-Моб проводиться з метою висловлення подяки звичайними людьми до праці тих, хто працює в умовах карантину. Флеш-Моб не є конкурсом, послугою з метою отримання будь-якої винагороди.

2. Порядок і спосіб інформування про Флеш-Моб

2.1. Інформування про Флеш-Моб проводиться шляхом розміщення тексту Правил у мережі Інтернет за адресами: https://www.stb.ua/, https://novy.tv/, https://ictv.ua/ (надалі – Сайт).

2.2. Правила Флеш-Мобу набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті.

2.3. Правила Флеш-Мобу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду проведення Флеш-Мобу із дотриманням вимог чинного законодавства України. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Флеш-Мобу (п.2.1.). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

3. Умови проведення Флеш-Мобу

3.1. Флеш-Моб проводиться на всій території України.

3.2. Загальний період проведення Флеш-Мобу: з 20 квітня 2020 року по 20 травня 2020 року.

3.3. Опис дій Учасників Флеш-Мобу: Звичайні люди самостійно записують відео, на якому плескають в долоні, висловлюючи подяку медикам, пожежникам, фармацевтам, поліціянтам, кур’єрам і всім, тим, хто дбає про щоденний побут цілої країни і працює під час карантину. Розміщують такі відеоматеріали на своїх сторінках в соціальних мережах із відзначенням хештегами #дякуємо та #залишаємосьвдома й позначити Instagram чи Facebook сторінки Організатора, а також можна відзначити конкретних людей, яким Учасники хотіли би подякувати. Організатор перегляне і репостне кожне відео у своїх соціальних мережах.

Створені відеоматеріали Учасники надсилають Організатору. За підсумками кожного тижня отримані відеоматеріали з виконанням та зображенням Учасників збираються та Організатор (третя особа на замовлення Організатора) створює відеоролик, в якому використовуються отримані відеоматеріали (надалі – відеоматеріали, відеоролик відповідно).

4. Учасники Флеш-Мобу

4.1. У Флеш-Мобі можуть брати участь (надалі – Учасники/ Учасники Флеш-Мобу):

4.1.1. громадяни України та громадяни інших країн, які проживають на території України, яким на момент початку проведення Флеш-Мобу виповнилося 18 років.

4.1.2. громадяни України та громадяни інших країн, які проживають на території України, у віці від 14 до 18 років, які, приймаючи участь в Флеш-Мобі, підтверджують наявність згоди обох батьків (усиновлювачів або піклувальників) на їх участь в Флеш-Мобі та прийняття ними всіх прав і обов’язків, передбачених цими Правилами.

4.1.3. громадяни України та громадяни інших країн, які проживають на території України, у віці до 14 років (надалі – дитина). В такому випадку Учасник Флеш-Мобу, який направляє відеоматеріали Організатору, розуміє та підтверджує наявність згоди батьків (усиновлювачів або піклувальників) на участь дитини в Флеш-Мобі та вони приймають всі права і обов’язки, які передбачені Правилами.

4.2. Організатори не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Флеш-Мобу.

4.3. Беручи участь в Флеш-Мобі, Учасник розуміє та тим самим надає Організатору свою повну та явну згоду на обробку персональних даних Учасника (прізвище, ім’я, по-батькові, псевдонім, відеозображення, фото) з метою, вказаною у цих Правилах: створенні відеоролика, зазначенні прізвища, імені, по-батькові, псевдоніма Учасника у відеоролику, доведенні відеоролика до невизначеного кола осіб, у тому числі шляхом публічного сповіщення. Ця згода надається без обмеження строком. Учасник повідомляється, що його права як суб’єкта персональних даних вказані в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». У випадку виникнення питань щодо обробки його персональних даних Організатором Учасник може звернутись за адресою: datarequest@slm.ua

4.4. Фактом надіслання відеоматеріалів Організатору Учасник підтверджує своє повне розуміння, згоду з викладеним нижче:

4.4.1. підтверджує свою згоду взяти участь у Флеш-Мобі за Правилами, з якими ознайомлений та згоден.

4.4.2. підтверджує, що бере участь у Флеш-Мобі свідомо та добровільно і гарантує, що публічне сповіщення відеоматеріалів з його участю та участю членів його сім’ї не завдасть моральної шкоди йому, членам його сім’ї, не порушить його або їх честь, гідність або репутацію. Участь Учасника у Флеш-Мобі є добровільною і не породжує зобов’язань Організатора щодо виплати Учаснику будь-яких коштів у якості винагороди.

4.4.3. ознайомлений з тим, що Організатор самостійно приймає рішення про використання відеоматеріалів Учасника у відеороликах і не зобов’язаний повідомляти про своє рішення.

4.4.4. підтверджує передачу Організатору права на використання свого зображення/виконання та зображення/виконання всіх осіб, зафіксованих на відеоматеріалах, а також передачу всіх виключних прав інтелектуальної власності на такі відеоматеріали, визначених чинним законодавством України.

4.4.5. надає дозвіл на переробку, використання відеоматеріалів та включення їх до складу відеоролику повністю або фрагментарно, в кольорі чи ні, окремо зображення від звуку; на використання відеоролику та/або відеоматеріалів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись: оприлюднення, публічна демонстрація, публічний показ, відтворення, сповіщення, розповсюдження, в тому числі, включення складовою частиною в інший твір;

4.4.6. надає дозвіл не вказувати його ім’я та ім’я всіх осіб, зафіксованих на відеоматеріалах, при використанні відеоролику і підтверджує, що це не буде порушенням особистих немайнових прав, а Організатор гарантує зазначення імен у разі технічної можливості та творчої доцільності.

4.5. Учасник, який направляє відеоматеріали Організатору від імені групи осіб, гарантує, що всі зазначені в Правилах права, дозволи, гарантії і згоди надані всіма особами.

4.6. Всі вказані дозволи надаються без будь-яких обмежень за строками, територією та способами/сферами використання/реалізації. Організатор не зобов’язаний надавати для перегляду, отримувати схвалення Учасника щодо відеоролику перед опублікуванням. Організатор має право використовувати відеоролик на свій розсуд без попереднього узгодження з Учасником, а також передавати вищевказані права третім особам.

4.7. Беручи участь в Флеш-Мобі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Флеш-Мобу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі інформації третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Партнером або Організатором Флеш-Мобу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

4.8. Вимоги до відеоматеріалів

4.8.1. розмір відеоматеріалів, що завантажується на Сайт, повинний бути не більше 100 мегабайт. Формат відео: MP4. Хронометраж відео: не більше ніж 5 (п’ять) секунд;

4.8.2. відеоматеріали для Флеш-мобу не повинні порушувати законодавство України; мати відверто сексуальний характер; містити сцени насилля та примушування, а також вандалізму; пропагувати нездоровий спосіб життя, зокрема куріння, вживання алкоголю (зокрема й пива та коктейлів), наркотиків й інших психотропних речовин; не повинні містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/ невизнаних держав/ республік тощо, будь-яких угруповань/ об’єднань/ партій/ організацій тощо; не повинні містити будь-які бренди/назви компаній та інші матеріали рекламного характеру.

4.8.3. не допускається створення відеоматеріалів для Флеш-мобу негативного й образливого змісту, які будь-яким чином пропагують насилля, принижують честь і гідність громадян та/або певних груп громадян, зокрема й на релігійному ґрунті, та іншим чином порушують законодавство України;

4.9. Якщо Організатору будуть пред’явлені претензії або позови, пов’язані із використанням відеоматеріалів, Учасники Флеш-Мобу, що розмістили такі відео, зобов’язані вирішити такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок.

5. Інші умови

5.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Флеш-Мобу, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Флеш-Мобу, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню. Організатор Флеш-Мобу не повинен надавати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.

5.2. Своєю участю у Флеш-Мобі кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він усвідомлює правове значення гарантій і зобов’язань, які викладені вище.