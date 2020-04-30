Сегодня, 30 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания мамы тройняшек Ани, которая разрешает своим пятилетним дочкам алкоголь. Но правильно ли она делает? Об этом читайте в нашем материале.

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Дмитрий Карпачев откровенно осудил Аню за то, что она дает своим пятилетним дочерям алкоголь.

«В организме человека есть гематоэнцефалический барьер. Он останавливает опасные вещества на пути к нервной системе. У детей же этот барьер недостаточно сформирован. И каждая капля алкоголя для них может стать прямым ударом по нервной системе. И, соответственно, по мозгу!»

В личной беседе с Дмитрием Карпачевым Анна рассказала, что ее мама вела беспорядочный образ жизни и недавно умерла от алкоголизма. Также она рассказала, что раз в неделю может позволить себе с мужем купить алкоголь и выпить немного.

Но эксперт по вопросам детской возрастной психологии обратил внимание Анны на то, что ее дети могут обладать плохой наследственностью. И им категорически нельзя видеть, как родители употребляют алкоголь. Ведь это плохой пример, и шансов, что тройняшки могут стать на скользкий путь, у них намного больше, чем у детей, которые росли в благополучной семье. Дмитрий посоветовал Анне совсем не употреблять алкоголь при детях, чтобы таким образом минимизировать риски.

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Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».

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