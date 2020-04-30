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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 9 выпуск от 02.05.2020

30.04.2020

2 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд пострадал от домашнего насилия и насколько хорошо Никита Добрынин знает свою избранницу Дашу Квиткову. Детальнее читайте в материале. 

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В 9 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете: 

  • Каких суеверий придерживаются звезды перед выходом на сцену?
  • Кто из звездных женщин страдал от домашнего насилия?
  • Для кого из звезд жизнь после развода стала намного лучше? 
  • Насколько хорошо Никита Добрынин знает свою избранницу Дашу Квиткову?

Больше на тему: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 9 выпуск от 02.05.2020

Неймовірна правда про зірок 9 выпуск: кто из звезд пострадал от домашнего насилия и насколько хорошо Никита Добрынин знает Дашу Квиткову

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