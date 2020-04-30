2 мая, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд пострадал от домашнего насилия и насколько хорошо Никита Добрынин знает свою избранницу Дашу Квиткову. Детальнее читайте в материале.

В 9 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Каких суеверий придерживаются звезды перед выходом на сцену?

Кто из звездных женщин страдал от домашнего насилия?

Для кого из звезд жизнь после развода стала намного лучше?

Насколько хорошо Никита Добрынин знает свою избранницу Дашу Квиткову?

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 9 выпуск от 02.05.2020 Неймовірна правда про зірок 9 выпуск: кто из звезд пострадал от домашнего насилия и насколько хорошо Никита Добрынин знает Дашу Квиткову

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