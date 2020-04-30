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Маникюр на весну 2020: тренды модного весеннего маникюра

30.04.2020

Весной всегда хочется выглядеть свежо и особенно ярко. Маникюр — одна из важных деталей женского образа, которая из года в год диктует новые тренды. Как накрасить ногти? Какой тон подобрать? Придерживаться необычных цветов или сохранять натуральность? Читайте в материале подробнее о маникюре на весну 2020 года — и узнайте тренды модного весеннего маникюра. 

маникюр 2020

Этой весной стоит выбирать цвета, которые максимально приближены к натуральным оттенкам. И это касается не только макияжа, образов, а и маникюра. Постарайтесь отойти от неоновых и ядовитых цветов, которые могут показать вас не в лучшем свете. 

маникюр 2020

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маникюр 2020

маникюр 2020

Оттенок натурального лака может варьироваться ближе к розовому, персиковому или карамельному. Такие цвета визуально удлинят ваши пальцы и сделают руки утонченнее и элегантнее. 

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Форму следует выбирать по типу своей ногтевой пластины, однако помните об умеренной длине. Все должно выглядеть строго, гармонично и так, словно ваши ручки только из салона Золушки. Избегайте острых длинных форм, которые также покинули трендовые позиции. 

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Чтобы упростить понимание того, что сейчас модно, представьте классический французский маникюр. Откажитесь от белой линии и оставьте на своих ручках лишь базовый оттенок, который можно закрепить перламутровой пудрой или мелким глиттером.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

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