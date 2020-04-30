Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Лист ожидания»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

30.04.2020

Известный сериал «Лист ожидания» о хирургии и о жизнях, которые так тяжело спасти! Он выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 23:00. Что же произойдет в 7 и 8 сериях читайте прямо сейчас! 

Ранее в сериале: Воспитанница детдома Оля Панкова давно ждет печень для пересадки. В день, когда орган найден, взрывают машину с депутатом и олигархом Осовецким, которому также требуется пересадка печени. Донорский орган подходит им обоим. Грохольский и Ходырев приказывают Климову оперировать депутата…

Диабетику Сереже Полухину должны пересадить поджелудочную и почку, но он уезжает из клиники. По дороге пациент лишается лекарств и впадает в кому.

Для «вора в законе» Банцурова появилось сердце, но донор — погибший милиционер, и пациент отказывается от операции. «Друзья» начинают искать для него донора самостоятельно. Мите делают пересадку кишечника. Ходырев предлагает Ирине возглавить клинику. Прилетает жена Лобачева, ей известно об измене мужа с Мариной… Но как отреагирует Лобачева на эту новость?

Video: «Лист ожидания»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс)

Сериал Лист ожидания — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 30.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Акушерка

Больше по теме: «Папаньки на карантине»: Сын Евгения Гашенко разделяет хобби папы

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить