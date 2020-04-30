Известный сериал «Лист ожидания» — о хирургии и о жизнях, которые так тяжело спасти! Он выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 23:00. Что же произойдет в 7 и 8 сериях — читайте прямо сейчас!

Ранее в сериале: Воспитанница детдома Оля Панкова давно ждет печень для пересадки. В день, когда орган найден, взрывают машину с депутатом и олигархом Осовецким, которому также требуется пересадка печени. Донорский орган подходит им обоим. Грохольский и Ходырев приказывают Климову оперировать депутата…

Диабетику Сереже Полухину должны пересадить поджелудочную и почку, но он уезжает из клиники. По дороге пациент лишается лекарств и впадает в кому.

Для «вора в законе» Банцурова появилось сердце, но донор — погибший милиционер, и пациент отказывается от операции. «Друзья» начинают искать для него донора самостоятельно. Мите делают пересадку кишечника. Ходырев предлагает Ирине возглавить клинику. Прилетает жена Лобачева, ей известно об измене мужа с Мариной… Но как отреагирует Лобачева на эту новость?

Video: «Лист ожидания»: что произойдет в 7 и 8 сериях (анонс) Сериал Лист ожидания — 7, 8 серии на сайте СТБ уже 30.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала Акушерка

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