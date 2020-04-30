В пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Страсти на проекте накаляются, и на этой неделе девушки сполна ощутят дух конкуренции. На групповое свидание с Максом отправятся Кристина и Алина.

Помимо двух индивидуальных свиданий с Дашей и Викой, возможность встретиться с Холостяком выпадет также Алине с Кристиной. Вместе с приглашением эти две девушки получат билеты в Египет!

Больше по теме: Возвращение Даши и азартные игры в казино: чем удивит 9 выпуск реалити «Холостяк»-10

Главный герой предложит участницам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако девушкам предстоит самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Уже вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него состоится серьезный разговор.

«Вечер перестает быть томным», – скажет Алина после острых вопросов Холостяка.

«Я не понимаю, к чему эти вопросы», – возмутится Кристина.

Смогут ли Алина с Кристиной самостоятельно договориться?

Какие выводы сделает Холостяк после общения с участницами?

Как девушки отреагируют на возвращение Даши?

Кто из соперниц не справится с эмоциями?

А также – на что пойдут участницы, чтобы остаться в проекте?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк-10» в пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ! А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram .