Известная певица и член жюри 10 сезона шоу «Х-фактор» Оля Полякова утверждает, что вместе со своей дочерью переболела коронавирусом! Подробнее – далее в материале!

Об этом она рассказала в Instagram в своей программе «Полябачення». Она разговаривала о пандемии с Дмитрием Гордоном. Артистка обмолвилась о том, что она уже перенесла коронавирус.

В январе знаменитость серьезно заболела, и по симптомам вируса, Оля подхватила (высокая температура, сильный кашель), по мнению артистки, это могли быть признаки коронавируса.

Певица уверена, что вместе с ней переболела и младшая дочь Алиса:

«Я уже переболела. Я была в Майами. У меня сначала Алиса заболела, 41 градус был на термометре. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был шок. И я от нее очень сильно заразилась. Мы очень сильно кашляли. Мы были на антибиотиках. Мы так тяжело переболели».

Посмотреть эту публикацию в Instagram #оляполякова #дмитрийгордон #live2020 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 24 Апр 2020 в 3:55 PDT

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