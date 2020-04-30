Сегодня на официальной страничке Atlas Weekend в Facebook появилась не самая радостная новость для всех меломанов, которые ждали этот музыкальный фестиваль. Atlas Weekend переноситься на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Почему организаторы приняли такое решение? Что делать с билетами и на какую дату его перенесли? Подробнее читайте в материале.

В новом посте в Facebook организаторы одного из самых ожидаемых музыкальных фестивалей в Украине Atlas Weekend объявили о переносе мероприятия с 2020 на 2021 год. В связи с пандемией COVID-19 было принято решение не подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом.

«Это самое трудное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать. Последний месяц мы не теряли надежды и работали над созданием AW 2020, рассматривали различные варианты выхода из кризиса и до последнего верили, что у нас будет возможность встретиться с вами этим летом. Однако, наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, мы пришли к выводу, что перенос – единственное верное решение в этой ситуации», – делятся организаторы в посте.

Все, кто уже купил билеты на Atlas Weekend 2020 смогут ими воспользоваться в следующем году. Если вы не сможете приехать в 2021 году, или же просто передумали – вам вернуть деньги. Организаторы обещают, что вскоре на их официальных ресурсах появятся подробные инструкции, как это сделать.

Сейчас ведутся переговоры со всеми артистами, чтобы уже заявлен лайнап был полностью сохранен. Также стали известны новые даты Atlas Weekend 2021: 6-11 июля.

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