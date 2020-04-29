Сегодня в 20:10 на телеканале СТБ выйдет новый сериал — «Жизнь прекрасна» производства Киевтелефильм. Сериал расскажет о любви, разводе и спонтанном безумстве. Что произойдет в первых сериях «Жизнь прекрасна» — читайте прямо сейчас!

43-летняя Светлана стояла в зале суда и как в тумане слушала постановление о разводе с мужем… В тот момент Светлане казалось, что жизнь ее остановилась… Она вышла замуж на втором курсе мединститута, почти сразу ушла в декрет и в институт уже больше не вернулась.

Все 20 лет замужества Светлана была домохозяйкой, «работала» мамой и любящей женой и очень этим гордилась… И вот – развод…

В ролях: Анна Миклош, Андрей Чернышов, Мария Климова, Константин Стрельников, Ксения Лукьянчикова, Богдан Буйлук и др.

Video: «Жизнь прекрасна»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс) Сегодня в 20:10 на телеканале СТБ выйдет новый сериал — Жизнь прекрасна производства Киевтелефильм. Сериал расскажет о любви, разводе и спонтанном безумстве. Что произойдет в первых сериях Жизнь прекрасна

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