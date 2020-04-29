В эту пятницу, 1 мая, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе.

В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!

В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.

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Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.

«Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада», – скажет девушка Холостяку.

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

«Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению», – поделится идеей свидания Холостяк.

Что приготовил Макс для Даши?

Насколько откровенным будет свидание пары?

Как же проявит себя Вика?

Не захватит ли полностью Вику чувство азарта?

Неужели девушка потратит все деньги главного героя?

Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте! Как отнесутся участницы к возвращению Даши? Какую шокирующую информацию озвучит одна из девушек? И кто же отправится домой в конце этой недели? Смотрите в романтическом реалити «Холостяк»-10 в эту пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ!



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