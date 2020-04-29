Возвращение Даши и азартные игры в казино: чем удивит 9 выпуск реалити «Холостяк»-10
В эту пятницу, 1 мая, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. На свидание с Максом отправится Даша, которая еще на прошлой Церемонии роз была уверена, что покидает проект. Главный герой пригласил участницу в Египет. Что ждет пару в этот день – читайте в анонсе.
В 8 выпуске Церемония роз превратилась для Даши в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, участница садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз – мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день в солнечной стране. Главный герой предложит спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!
В конце дня пара получит возможность расслабиться и стать еще ближе друг к другу.
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Второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике.
«Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада», – скажет девушка Холостяку.
Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.
«Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению», – поделится идеей свидания Холостяк.
- Что приготовил Макс для Даши?
- Насколько откровенным будет свидание пары?
- Как же проявит себя Вика?
- Не захватит ли полностью Вику чувство азарта?
- Неужели девушка потратит все деньги главного героя?
Кроме того, не пропустите одну из самых неожиданных и эмоциональных Церемоний роз на проекте! Как отнесутся участницы к возвращению Даши? Какую шокирующую информацию озвучит одна из девушек? И кто же отправится домой в конце этой недели? Смотрите в романтическом реалити «Холостяк»-10 в эту пятницу, 1 мая, в 19:00 на СТБ!