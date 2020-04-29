Традиционно в конце каждого выпуска проекта «Холостяк»-10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. 10 сезон близится к финалу, соперниц остается все меньше. Поэтому девушки стараются максимально использовать любую возможность поговорить с Холостяком. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными видео, которые не вошли в эфир. Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 — в материале.

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Даша

Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10 Дана Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10 Алина Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10 Вика Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10 Кристина Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10 Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ