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Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10

29.04.2020
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Традиционно в конце каждого выпуска проекта «Холостяк»-10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. 10 сезон близится к финалу, соперниц остается все меньше. Поэтому девушки стараются максимально использовать любую возможность поговорить с Холостяком. Редакция сайта STB.UA делится эксклюзивными видео, которые не вошли в эфир. Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10 — в материале.    

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Даша

Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10

Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10

Дана

Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10

Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10

Алина

Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10

Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10

Вика

Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10

Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10

Кристина

Video: Видеообращения участниц с 8 выпуска проекта «Холостяк»-10

Традиционно в конце каждого выпуска проекта Холостяк 10 участницы обращаются к главному герою с видеопосланием. Смотрите видеообращения с 8 выпуска Холостяк 10

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