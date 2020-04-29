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Умер «Миллионер из трущоб»

29.04.2020
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Умер звезда фильма «Миллионер из трущоб» Ирфан Кхан. Актеру было всего 53 года. Детали читайте в материале.

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На 54-м году жизни скончался знаменитый индийский актер Ирфан Кхан. Как сообщает ВВС, в 2018 году у него диагностировали нейроэндокринную опухоль. Звезда известного фильма «Миллионер из трущоб» проходил лечение в Лондоне, однако оно не дало результата. 

Пока медики не говорят о причине смерти, однако известно, что актер скончался в Мумбаи (Индия). 

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