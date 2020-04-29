Сегодня, 29 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 15 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают борьбу за звание лучшей мамы проекта. И сегодня они отправятся оценивать методы воспитания мамы-фитоняшки Марины. Почему конкурентки посчитают, что ее сыну угрожает опасность, и какие замечания сделает Марине ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.

Сегодня участницы отправятся в гости к маме-фитоняшке Марине, которая воспитывает своего сына самостоятельным мужчиной. Однако они будут просто шокированы увиденным. Оказывается, Марина смело оставляет своего шестилетнего сына дома одного. Но это только цветочки… То, что участницы увидят позже, практически лишит их дара речи.

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В 15 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему Марина оставляет своего сына одного дома?

Какой опасности подвергается ребенок мамы-фитоняшки?

Свидетелем какого недетского увлечения Марины время от времени был ее сын?

Почему Дмитрий Карпачев будет просто шокирован после личного разговора с мамой-фитоняшкой?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 15 выпуск проекта от 29.04.2020 Супермама 15 выпуск: свидетелем какого недетского увлечения Марины становится ее 6-летний сын. И почему Дмитрий Карпачев будет возмущен методами воспитания фитоняшки Марины

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