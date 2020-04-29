«Супермама» 15 выпуск: Танцы на пилоне перед шестилетним сыном ‒ какие еще тонкости воспитания пропагандирует мама-фитоняшка Марина

Сегодня, 29 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 15 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с противоположными взглядами на воспитание продолжают оценивать друг друга по таким критериям: материнство, хозяйственность и самореализация. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме-фитоняшке Марине, которая с пеленок воспитывает в своем сыне самостоятельность и с 4-х лет оставляет его одного дома. Но что о таком поведении скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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Марина с пеленок воспитывает в своем сыне самостоятельность. Она относится к нему, как к взрослому самостоятельному мужчине. Но так ли хорошо такое воспитание? В этом решили разобраться участницы, которые пришли проинспектировать маму-фитоняшку Марину.

Однако дома ее не оказалось. Гостей встречал сын Артур. Как оказалось, Марина с 4-х лет оставляет его дома одного на целый день, а сама уезжает по своим делам. Но в еще большее недоумение мамочки пришли, когда увидели, что 6-летний ребенок самостоятельно готовит себе еду и включает газ. Артур признался, что он сам может сделать яичницу, макароны и даже суп. Однако участницы считают, что это слишком опасно.

Также во время общения конкурентки выяснили, что Артур возвращается домой из школы на такси, которое ему вызывает Марина. Более того, мальчик рассказал, что его мама с трех лет оставляет одного дома ночью, а сама едет отдыхать с подругами. В придачу к этому Артур сообщил, что часто сам ходит в магазин. Такое безответственное поведение Марины шокировало участниц.

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Но шок усилился, когда Оля и Катя решили провести ревизию квартиры. Пропавшая еда в холодильнике, грязь, торчащие провода в ванной. Конкурентки были возмущены двойными стандартами мамы-фитоняшки.

Тем временем Марина решила удивить участниц небольшим сюрпризом. Она пригласила их на тренировку, где при сыне станцевала на пилоне. Конкурентки были поражены такой откровенностью в присутствии ребенка. Однако сама Марина считает, что это вполне нормально и таким образом она воспитывает в Артуре хороший вкус к женщинам.

Какие еще тайны расскажет Марина своим конкуренткам, и почему эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев будет шокирован тем, как с ним разговаривала Марина? Узнайте все подробности в 15 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 15 выпуск: Танцы на пилоне перед шестилетним сыном ‒ какие еще тонкости воспитания пропагандирует мама-фитоняшка Марина Супермама 15 выпуск: Танцы на пилоне перед шестилетним сыном ‒ какие еще тонкости воспитания пропагандирует мама-фитоняшка Марина

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