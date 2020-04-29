Карантин продолжается, и поэтому 1 мая 2020 украинцы будут встречать дома. Однако майские праздники у большинства все же ассоциируются с отдыхом на свежем воздухе и шашлыками. Как же полакомиться вкусным шашлыком на карантине? Редакция сайта STB.UA спешит на помощь! Мы подготовили для вас топ-3 рецепта шашлыка из курицы, свинины и баранины в духовке. Читайте в материале!

Майские праздники без шашлыка – не майские праздники. Однако даже соблюдая карантин и оставаясь дома, вы можете приготовить это вкусное традиционное блюдо в духовке. Для начала выберите удобный для вас способ приготовления:

Над углями. Для приготовления шашлыка используются настоящее угли, которые обеспечат запах дыма.

Со шкварками . Запах дыма можно получить с помощью шкварок, которые обжариваются под шашлыками.

В рукаве для запекания. Приготовление проходит в два этапа: сначала в рукаве, а потом мясо обжаривается на решетке под грилем.

Шашлык из курицы в духовке

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

соевый соус – 2 ст. л.

рисовый уксус – 2 ст. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

пряности для шашлыка – 1 ст. л.

Приготовление:

Нарезать филе полосками толщиной не более 1,5 см. Приготовить маринад: смешать масло со специями, добавить соевый соус и рисовый уксус. Мясо положить в маринад и поставить в холодильник не менее чем на 1 час. Нанизать мясо на деревянные шпажки, повторно полить маринадом. Поместить шпажки на решетку, под которой установить противень. Готовить 40 минут, несколько раз переворачивая.

Шашлык из баранины в духовке

Ингредиенты:

баранина – 1 кг

лук репчатый – 4 шт.

лимон – 2 шт.

майоран – 2 ч. л.

сухая мята – 2 ч. л.

петрушка – 1 пучок

болгарский перец – 4 шт.

оливковое масло

соль и перец

Приготовление:

Приготовить маринад: две луковицы очистить и натереть на терке; добавить сок одного лимона, оливковое масло, специи и соль. В готовый маринад положить нарезанную баранину, перемешать и поставить в холодильник. Нанизать на шпажки мясо, чередуя его с кусочками сладкого перца и кольцами лука. Смазать маслом решетку и поместить на нее шашлык. Под низ поместить противень. Жарить при температуре 200 градусов до румяной корочки.

Шашлык из свинины в духовке

Ингредиенты:

свиной ошеек – 600 г

лук репчатый – 3 шт.

черный перец – ½ ч. л.

винный уксус – 3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

вода – 500 мл

Приготовление:

Нарезать мясо кусочками, приправить солью и перцем. Оставить на 15 минут. Приготовить маринад: в миску с мясом влить уксус, воду и перемешать. Поставить в холодильник. Нанизать мясо на шпажки, чередуя с кольцами лука. Выпекать шашлык 25 минут в духовке, регулярно переворачивая.

Оставайтесь дома и вкусных майских праздников!

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