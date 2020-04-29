Первый сезон «Папанек» совсем скоро выйдет на СТБ!

10 мая на телеканале СТБ стартует показ первого сезона сериала «Папаньки». Уже известно, что демонстрировать будут сразу по 7 серий для того, чтобы ознакомить зрителей с героями проекта.

В воскресенье, 10 мая, на телеканале СТБ выйдут семь серий первого сезона любимейшего комедийного проекта от «Дизель Студио». А уже 11 мая в 20:15 состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2. Серии второго сезона будут выходить в 20:15 с понедельника по четверг. Героев ждут новые испытания, в которых они смогут показать себя настоящими мужчинами. И конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором.

«Папаньки»-2 — это по-прежнему сериал о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами — Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольгой Атанасовой.

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