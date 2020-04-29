«Папаньки на карантине»: Андрей Фединчик читает сказки вслух

11 мая на СТБ состоится премьера 2 сезона сериала «Папаньки». Зрители уже заждались, особенно – во время карантина! Как влияет самоизоляция на отношения детей и родителей? Что нового они узнали друг о друге, а что даже стало сюрпризом? Мы поинтересовались у папаньки из «Дизель Студио» Андрея Фединчика, чем же он занимается на карантине со своим сыном.

Известно, что Андрей Фединчик женат на актрисе Наталке Денисенко. Вместе они воспитывают сына Андрюшу. Кстати, во втором сезоне сериала «Папаньки» супруги сыграли пару. Актер рассказывает, как проводит время с сыном на карантине:

Андрюша не из тех детей, кто будет долго смотреть мультики, поэтому мы очень много играем вместе. Так как живем в квартире, выбор развлечений у нас очень ограничен: учим буквы и играем дома. Дышать свежим воздухом выходим ненадолго во двор — немного катаемся на самокате и возвращаемся обратно.

Также Андрей отметил, что они любят читать сыну добрые и поучительные сказки из детства:

Очень любим с Наташей читать сыну по очереди любимые сказки детства: «Репка», «Три поросенка», «Красная Шапочка», «Пиноккио». Если и смотрим мультики, то обучающие и интерактивные. Сын уже выучил буквы, которые мы прикрепили на холодильнике. Недавно очень нас удивил, когда сказал, что «й» — это «и» краткое! Мы были в шоке, ведь не учили его этому. Видимо, в одном из мультиков услышал.

Еще Андрей признается, что длительная самоизоляция дала супругам понять очень важную вещь — долгожданному переезду быть:

Мы давно с Наташей хотели дом, а сейчас поняли, что он нам просто необходим. Чтобы рядом с рекой и лесом. Какая бы ни была квартира комфортная, стены все равно давят.

Не пропустите показ первого сезона «Папанек» 10 мая, а премьеру второго сезона — уже 11 мая на телеканале СТБ!

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