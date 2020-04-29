Пандемия коронавируса формирует новые реалии. ВОЗ заявляла об отсутствии доказательств, что маска защитит от заражения. Впрочем, уже сейчас прогнозирует, что масочный режим не обязательно отменят с окончанием строгого карантина. Насколько маски защищают, выясняла наша медицинский обозреватель Ирина Заславец в программе СТБ «Вікна-новини».

Информационное пространство переполнено статьями о том, как правильно носить маску. Всем известно, что медицинскую маску носить можно не более двух часов, а гибкий каркас должен плотно прилегать к носу. Надевать ее необходимо чистыми руками и исключительно за “ушки”.

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Однако важно знать, что маска не защитит нас в том случае, если на нас будет кашлять зараженный COVID-19 человек. Частички вируса настолько мелкие, что пролетят сквозь нее или попадут на слизистую сбоку. Возникает вопрос, зачем тогда придерживаться масочного режима?

Евгений Комаровский развеял все мифы и дал исчерпывающий ответ, для чего и когда нужно надевать маску: «Уверяю вас, если вокруг летает вирус, то никакая маска не сможет его остановить. Для чего она нужна? Когда вы кашляете или чихаете, то ваши сопли и слюни остаются на маске, а не разлетаются в воздухе».

Именно поэтому людям с респираторными заболеваниями строго рекомендуют оставаться дома. Так вероятность того, что на нас кто-то чихнет, минимизируется. А вот значительно эффективнее масок — респираторы. Их есть несколько видов: FFP1, FFP2, FFP3 и N-95.

Первый использовать нет смысла — он защитит разве что от пыли. А вот остальные три вида имеют высокую степень защиты. Важно правильно ими пользоваться. Например, мужчинам обязательно утром бриться, ведь минимальная щетина не позволит средству плотно прилегать к лицу, — таким образом респиратор превратиться в бутафорию.

Даниил Брендак — врач-гигиенист центра общественного здоровья — утверждает, что 99% населения маски не нужны. В первую очередь они необходимы медицинским сотрудникам, которые напрямую контактируют с заболевшими.

А вот что касаемо масок из ткани, МОЗ Украины категорически против их использования. В отличие от Центра контроля заболеваний США: здесь утверждают, что лучше всего такие маски надевать в тех местах, где невозможно придерживаться дистанции, например, в супермаркетах.

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Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун приводит следующие цифры: медицинские маски защищают от 33% капель аэрозоля, бандана — от 11%, а маска из ткани — 6%. В любом случае, необходимо помнить, что медицинская маска — одноразовая. Каких бы денежных средств она вам не стоила, — раз надели и спустя два часа выбросили. Тканевые маски, как и банданы, необходимо стирать после использования и проглаживать.

Подводя итоги, отметим, что ношение маски таки необходимо, чтобы замедлить распространение вируса. В любом случае, не нарушайте социальную дистанцию, не трогайте лицо и тщательно мойте руки!

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