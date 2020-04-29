В 8 выпуске проекта «Холостяк»-10 во время свидания с Алиной Макс Михайлюк поделился историей из детства. К Новому году его семья всегда готовилась заранее. А главным действием для юного Макса был взрыв хлопушек, которые однажды отсырели и так и не выстрелили. Холостяк назвал это событие «самым неудачным Новым годом». Однако на восьмой Церемонии роз, очевидно, история повторилась, и на проекте «Холостяк»-10 состоялась «самая неудачная Церемония». Подробнее — в эксклюзивном видео, не вошедшем в эфир.

«К Новому году, помню, мы заранее копили деньги, чтобы купить петарды и другую атрибутику праздника. В один год у меня собрался большой арсенал хлопушек. И вот мы стали на балконе, я уже в предвкушении, когда отсчитываю время. Но, зажигаю хлопушку, а она не зажигается… Петарды отсырели. Тогда я так расстроился и подумал, что это самый неудачный Новый год (смеется. — Прим. ред.)», — поделился Холостяк.

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Алина решила порадовать главного героя и принесла петарды на Церемонию роз. Что было дальше — смотрите в эксклюзивном видео.

Video: Как Холостяк собирал деньги на хлопушки, которые так и не взорвались Эксклюзивное видео с 8 выпуска проекта Холостяк 10 сезон. Как Макс Михайлюк взрывал хлопушки - смотрите в видео проекта Холостяк 2020 Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ