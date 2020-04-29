Хронология приятных событий: Дана читает стихи Холостяку
29.04.2020
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С первой вечеринки Дана заявила о себе как о девушке, которая не стесняется признаваться в своих чувствах и желаниях. С тех пор ни одно свидание участницы и Макса Михайлюка не обошлось без эротической поэзии. Напомним, Дана успела подарить главному герою даже футболку с откровенным изображением, на что соперницы отреагировали, мягко говоря, так себе. Редакция STB.UA предлагает посмотреть эксклюзивный сюжет со свидания пары. Как Дана читает стихи Холостяку — в материале.
«Дана погружается в свои романтические рассказы эротического характера. Все это очень оригинально и со вкусом. Ранее таких особенностей в девушках я не встречал»,— признался Холостяк. Поэтому он предложил Дане записать в будущем аудиокнигу. А пока записал ее на диктофон.