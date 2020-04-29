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Холостяк Макс Михайлюк рассказал о своем любимом празднике

29.04.2020

В 8 выпуске проекта «Холостяк»-10 состоялось свидание главного героя с Алиной. Мужчина предложил участнице полетать на вертолете, а после отметить его любимый праздник — Новый год. Макс признался, что считает его семейным, а время, проведенное в кругу близких, ценит больше всего. Подробнее о ценностях, традициях и воспоминаниях из детства — смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир!   

Больше по теме: Как Холостяк собирал деньги на хлопушки, которые так и не взорвались

Video: Холостяк Макс Михайлюк рассказал о своем любимом празднике

Смотрите эксклюзивное видео, что не вошло в 8 выпуск проекта Холостяк 2020. Макс Михайлюк рассказал о любимом празднике

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