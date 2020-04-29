Известная американская модель Джиджи Хадид беременна. Отцом ребенка является популярный певец Зейн Малик. Детали читайте в материале.

25-летняя американская модель палестинского происхождения находится на 20 неделе беременности. Как сообщают западные СМИ, сама Джиджи и ее бойфренд, известный певец Зейн Малик, очень счастливы и с нетерпением ждут того момента, когда станут родителями. Однако сама пара пока никаких официальных комментариев по этому поводу не дала. Что ж, через несколько месяцев мы все узнаем правду, когда животик Джиджи заметно округлится.

Напомним, впервые о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика стало известно в 2015 году. В 2017 молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, но она отказала. Изменит ли ситуацию беременность и пойдет ли Джиджи под венец, пока не известно.

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