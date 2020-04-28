Защитные щитки для медиков изготавливают на 3D-принтерах

Защитные пластиковые щитки для медиков в столице взялись изготавливать на 3D-принтерах. Такую инициативу проявила компания, до этого печатавшая из пластика модели для стартапов. Быстренько перенастроили принтеры и взялись спасать тех, кто на передовой в борьбе с коронавирусом. Уже тысячи врачей абсолютно бесплатно по всей Украине получили столь необходимое средство защиты. Подробнее узнавала программа СТБ «Вікна-новини».

Мария Стасюк — врач-рентгенолог ОХМАТДЕТа — рассказала, что существуют данные о 80% пациентов, которые перенесли болезнь бессимптомно. То есть общаясь со знакомым или родственником, вы можете подцепить заболевание, хотя ваш собеседник даже не будет подозревать о его наличии.

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20% из всех болеющих взрослых — это врачи. В Украине болеет свыше 1700 медработников. Но в одной из компаний взялись исправлять такую грустную статистику. Максим Максименко — технический директор компании FABLAB Fabricator. Мужчина показал, как их 3D-принтеры печатают пластиковые маски для медиков.

70 принтеров бесперебойно работают над изготовлением средств защиты. Как только в Украине начало расти количество заболевших коронавирусом, компания изменила сферу своей деятельности: от макетов для стартапов они перешли на печать щитков для лица. Работа кипит 24/7. Возле оборудования круглосуточно дежурят сотрудники.

Итальянские врачи уже ранее отмечали эффективность пластиковых масок. В отличии от очков, защитные щитки не запотевают. Украинское производство соответствует европейским стандартам.

«Это натуральный пластик, который изготавливается из сахарного тростника и крахмала. Поэтому полностью разлагается», — рассказал Максим Максименко.

Материалы приобретают за счет компании. Ежедневно с конвейера сходит более 2000 оправ. Далее — дезинфекция и сбор. Волонтеры абсолютно бесплатно развозят маски по больницам. Услышав о такой инициативе, Мария Стасюк обратилась за помощью и получила 50 щитков.

«Самое главное, что этот щиток предотвращает попадание микрокапель в глаза или на лицо. Это первая линия защиты для медиков», — говорит врач.

Сейчас отправлено более 10 тысяч масок по 300 больницам. Оставить заявку может любой врач. Нужно прописать медучреждение и необходимое количество масок.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.

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