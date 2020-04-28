Участница романтического реалити СТБ «Холостяк»-10 Дана откровенно рассказала об изменениях в своей внешности. Девушка сделала пластику носа и таким образом осуществила свою мечту. Почему холостячка решилась на такой шаг – читайте в материале.

«Да, я сделала ринопластику. И я вовсе этого не скрываю. Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель. И я самостоятельно, без чьей-либо финансовой помощи, осуществила эту мечту», – объяснила Дана.

Девушка отметила, что стремление к таким изменениям появилось совсем не из-за нехватки мужского внимания – Дана никогда не была обделена им. Более того, окружающие отмечали, что нос с горбинкой – это ее «изюминка».

«Просто мне эта “изюминка” не нравилась. Я эстет и визуал. Моя профессия (владелица модельного агентства) – это постоянная оценка внешности людей (все модельные агенты и скауты меня поймут). За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках “Кохання на виживання”. Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто скальпель пластического хирурга побывал везде».

Вместе с этим, Дана добавила: «Я никогда не увеличу свои губы до “вареничного” состояния и грудь до третьего размера, потому что знаю, что под мой типаж внешности это будет неэстетично». ⠀

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Девушка также сообщила, что ее жизнь после ринопластики кардинально не изменилась: «Я просто стала больше любить себя и не думать каждый раз, как выгляжу в профиль. И это замечательно. По моему мнению, нет предела совершенству как во внешности, так и во внутреннем интеллектуальном наполнении себя. Поэтому я постоянно стремлюсь совершенствоваться. И вам советую действовать так же».⠀

Поможет ли это Дане заполучить сердце главного Холостяка страны? Узнайте в романтическом реалити «Холостяк»-10! Включайте телеканал СТБ каждую пятницу в 19:00!

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