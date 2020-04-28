Последний месяц весны богат на праздники. Читайте в нашем материале перечень православных праздников на май 2020 года по дням, чтобы не пропустить важных событий и почтить память святых.

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Церковные праздники в мае 2020 года:

1 мая ‒ Максимовской иконы Божией Матери

2 мая ‒ Святой блаженной старицы Матроны Московской и Преподобного Иоанна Ветхопещерника

3 мая ‒ Святых жен-мироносиц, праведного Иосифа Аримафейского и Никодима (празднование в Неделю 3-ю по Пасхе), а также Благоверной Тамары, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю жен-мироносиц) и преподобного Александра Ошевенского

4 мая ‒ Моздокской иконы Божией Матери и Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата

5 мая ‒ Апостолов Нафанаила, Луки и Климента и Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского

6 мая ‒ Великомученика Георгия Победоносца и Иверской иконы Божией Матери

7 мая ‒ Молченской иконы Божией Матери и Преподобной Елисаветы чудотворицы

8 мая ‒ Апостола и евангелиста Марка

9 мая ‒ Святителя Стефана, епископа Великопермского и День поминовения усопших воинов

10 мая ‒ Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня

11 мая ‒ Святителя Кирилла, епископа Туровского

12 мая ‒ Преподобного Мемнона чудотворца

13 мая ‒ Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова

14 мая ‒ Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

15 мая ‒ Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, а также день Путивльской иконы Божией Матери

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16 мая ‒ Мучеников Тимофея чтеца и Мавры

17 мая ‒ Старорусской иконы Божией Матери

18 мая ‒ Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

19 мая ‒ Праведного Иова Многострадального

20 мая ‒ Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме и Жировичской иконы Божией Матери

21 мая ‒ Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 мая ‒ Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар

23 мая ‒ Апостола Симона Зилота

24 мая ‒ Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских

25 мая ‒ Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца

26 мая ‒ Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного

27 мая ‒ Мученика Исидора

28 мая ‒ Преподобного Пахомия Великого, Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

29 мая ‒ Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца и Преподобного Феодора Освященного

30 мая ‒ Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской

31 мая ‒ Память святых отцев семи Вселенских Соборов.

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