Сейчас за границей от коронавируса лечится 160 украинцев. 56 наших сограждан уже побороли это заболевание. В мире же нынче разрабатывают около ста вакцин против COVID-19. Испытывать прививки на людях только начали в Великобритании. Премьер Борис Джонсон, который и сам переболел, уже в понедельник вышел на работу. А вот Дональд Трамп неожиданно предложил лечить коронавирус ультрафиолетовым облучением. Что об этом думают специалисты, узнавала программа СТБ «Вікна-новини».

Как утверждают вирусологи и эпидемиологи, в большинстве стран Европейского Союза пик уже миновал. Уровень заболеваемости благодаря карантину снизился на 20%. Британский премьер Борис Джонсон в понедельник уже вернулся на работу. Тем временем Британия начала клинические испытания вакцины от COVID-19. Препарат ввели уже двум добровольцам.

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«Я ничего не понимаю в вирусах. Но очень хочу помочь врачам. Поэтому стала одной из тех, кто согласился протестировать вакцину на себе. Сегодня мой день рождения, другого подарка лучше — не представить», — говорит Элиза Гранато.

Еще один препарат британские ученые создали совместно с немцами и итальянцами. Его тестирование планируют начать через два месяца. На данном этапе в мире разработано 100 вакцин, 5 из которых уже активно испытывают на людях.

А Дональд Трамп предложил лечить коронавирус ультрафиолетовым излучением: «Необходимо попробовать очень мощное излучение ультрафиолетом или другим светом. Мы еще не испытывали такой метод, но стоит попробовать. Я рекомендую облучать через кожу. Очень интересная идея», — предложил президент США.

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Так Дональд Трамп прокомментировал исследование американских ученых, которые допускают, что коронавирус боится ультрафиолетового излучения. Однако это всего лишь версия, которую необходимо еще изучать. Вакцины от COVID-19 пока еще нет.



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