Сегодня, 28 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 14 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четверка участниц продолжает борьбу за звание лучшей мамы проекта. И сегодня они отправятся оценивать материнство, хозяйственность и саморазвитие мамы на релаксе Оли. Поймут ли конкурентки ее излишнюю толерантность, и как это прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.

Сегодня участницы отправятся в гости к маме на релаксе Оле. Она считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому своих детей ничего не заставляет делать. А еще Оля открыто рассказывает обо всех щекотливых темах и считает, что в детях нужно воспитывать толерантность.

Но как оценят такую открытость конкурентки, и почему Марина прокомментирует все, включая даже нижнее белье Оли.

Больше по теме: «Супермама» 13 выпуск: Глубокая депрессия и проблемы в развитии детей ‒ в чем еще обвинят маму-скрипачку Катю

В 14 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему участницы считают, что дети Оли ‒ нелюдимы?

Как конкурентки отнесутся к книгам о свободном сексуальном воспитании для детей?

Что будет искать Марина в шкафу у Оли и почему она перероет все нижнее белье своей конкурентки?

Каким опасным видом спорта, по мнению участниц, занимается сын Оли?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 14 выпуск проекта от 28.04.2020 Супермама 14 выпуск: Однополые браки и толерантность: чему еще учит Оля своих детей и как к такому методу воспитания относится Дмитрий Карпачев

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ