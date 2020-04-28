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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 14 выпуск проекта от 28.04.2020

28.04.2020
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Сегодня, 28 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 14 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четверка участниц продолжает борьбу за звание лучшей мамы проекта. И сегодня они отправятся оценивать материнство, хозяйственность и саморазвитие мамы на релаксе Оли. Поймут ли конкурентки ее излишнюю толерантность, и как это прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале. 

супермама

Сегодня участницы отправятся в гости к маме на релаксе Оле. Она считает, что жить нужно не напрягаясь. Поэтому своих детей ничего не заставляет делать. А еще Оля открыто рассказывает обо всех щекотливых темах и считает, что в детях нужно воспитывать толерантность. 

Но как оценят такую открытость конкурентки, и почему Марина прокомментирует все, включая даже нижнее белье Оли. 

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супермама

В 14 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему участницы считают, что дети Оли ‒ нелюдимы?
  • Как конкурентки отнесутся к книгам о свободном сексуальном воспитании для детей?
  • Что будет искать Марина в шкафу у Оли и почему она перероет все нижнее белье своей конкурентки?
  • Каким опасным видом спорта, по мнению участниц, занимается сын Оли?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 14 выпуск проекта от 28.04.2020

Супермама 14 выпуск: Однополые браки и толерантность: чему еще учит Оля своих детей и как к такому методу воспитания относится Дмитрий Карпачев

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