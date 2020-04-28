«Супермама» 14 выпуск: Быть геем ‒ нормально! Какими еще откровениями поделилась мама Оля?

Сегодня, 28 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 14 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с противоположными взглядами на воспитание продолжают оценивать друг друга по таким критериям: материнство, хозяйственность и самореализация. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме на релаксе Оле, которая старается не напрягать своих детей. Но что на такое своеволие скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Оля вместе с мужем-программистом воспитывает двоих детей: 7-летнего сына и 5-летнюю дочь. Она ‒ приверженка европейской системы воспитания, которая пропагандирует свободу самовыражения и толерантность. Начиная с пяти лет, Оля читает своим детям книги о сексуальном воспитании. Но как отнесутся к такой свободе конкурентки? Чтобы воочию посмотреть на это, они отправились в гости к Оле.

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Мама на релаксе встретила своих конкуренток с бокалом шампанского. А вот дети особого внимания на гостей не обратили, они были заняты своими делами. Такое поведение несколько огорчило участниц. Более того, им показалось, что сын Оли совсем не идет на контакт. Некоторые мамочки сделали вывод, что Оля не занимается воспитанием и социализацией детей. Однако мама на релаксе считает, что нельзя заставлять их общаться, если они этого не хотят.

Также участницы нашли много книг о сексуальном воспитании. Но не просто о сексуальном воспитании, а о видах секса, о том, что такое норма, а какие сексуальные отношения считаются отклонением. К тому же Оля поразила мамочек тем, что она нормально отреагирует, если в будущем ее сын станет геем. Участницы не поняли такой открытости.

Во время ревизии квартиры Марина устроила просто беспардонный осмотр личных вещей Оли, включая белье! Это немного взбесило хозяйку дома. Но, как потом оказалось, это были только цветочки, ведь Марина продолжила свою любимую тему. Она начала выпытывать интимные подробности из жизни супругов. В откровенном разговоре Оля призналась, что раньше была очень заморочена темой материнства. Она покупала все для детей и их комфорта, включая подогреватель для салфеток.

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Какие вопросы задаст Оля во время личной встречи с Дмитрием Карпачевым, и как оценят маму на релаксе конкурентки? Узнайте все подробности в 14 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 14 выпуск: Быть геем ‒ нормально! Какими еще откровениями поделилась мама Оля? Супермама 14 выпуск: Быть геем ‒ нормально! Какими еще откровениями поделилась мама Оля? Как на такое заявление отреагируют учкастницы

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