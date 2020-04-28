Маленькие детки в возрасте от 1 до 7 лет весьма неусидчивы и постоянно хотят что-то делать. Чтобы разнообразить их досуг, советуем внести в дневной распорядок несколько интересных развивающих занятий, которые легко можно выполнять в домашних условиях. Психологи телеканала СТБ рассказали, в какие игры вы можете играть дома, чтобы развеселить ребенка и одновременно развить его способности.

Дети в возрасте от 1 до 7 лет — сверхактивные и в то же время похожи на пластилин: что хочешь, то и лепи. Поэтому не стоит медлить с этим. У вас есть шанс вылепить из вашего чада интересного и интеллектуально развитого ребенка. Как? Мы дадим вам топ-10 интересных подсказок.

Вы можете вместе написать рассказ. Чтобы вдохновить ребенка, расскажите несколько веселых небылиц, используя различные мультяшные картинки или вымышленные слова. Малыш может быстро увлечься и не заметит, как начнет придумывать и добавлять что-то новое к рассказу.

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Ничего так хорошо не развивает, как творчество. Возьмите пластилин или цветную бумагу и начинайте создавать различные фигурки и аппликации. Можно слепить, например, целый городок, в котором живут люди и звери, а потом ими играть. Или, как вариант, вырезать снежинки либо геометрические фигурки.

Вашему малышу точно понравится, если вы вместе построите шалаш из покрывал или картонных коробок. А потом залезете вовнутрь, будто вы на необитаемом острове или корабле осваиваете правила выживания.

Для развития также подойдут и настольные игры — шашки, карты, домино или пазлы. Они научат ребенка логически мыслить, а также потренируют достойно проигрывать в случае поражения.

Любимая игра детства — прятки. Она позволит не только весело провести время, но и научит следовать правилам. Также игра развивает память и воспитывает дисциплинированность. Вы можете подраться подушками. Это простимулирует активность и подвижность. Кроме этого, игра призвана развить скорость реакции на так званую опасность.

Поварские способности хорошо проявятся в процессе совместного приготовления. Например, вы можете вместе с малышом испечь домашнее печенье или пирог. Подберите вместе рецепт и покажите ребенку шаг за шагом, как правильно готовить лакомство. Не бойтесь доверить ребенку ингредиенты. Пусть он сам учится понемногу что-то самостоятельно делать.

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В век ІТ-технологий можно создать собственный семейный блог, в котором будете рассказывать о семейных ценностях и делиться важными советами и фото вашего досуга. Выкладывайте смешные видео с ребенком и собственными эмоциями — кто знает, возможно, вы и ваш малыш станете крутыми блогерами.

Развивайте у вашего ребенка доброту. Например, соберите вещи и игрушки, которыми малыш уже не играет, и отнесите в благотворительный фонд. Сделайте так, чтобы инициатива поделиться вещами шла от самого ребенка.

Также можно сделать что-то вроде домашнего кинотеатра. Возьмите попкорн, напитки, обустройте удобно места для просмотра, выберите совместно фильм или мультик — и вперед за положительными эмоциями!

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