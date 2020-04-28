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«Папаньки на карантине»: Сын Евгения Гашенко разделяет хобби папы

28.04.2020
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11 мая на телеканале СТБ состоится премьера 2 сезона сериала «Папаньки». И пока зрители с нетерпением ждут продолжения любимой истории, предлагаем узнать, как проводят свой карантин с детьми актеры сериала. Подробнее о самоизоляции Евгения Гашенко – далее в материале.  

Евгений Гашенко рассказывает, что его 4-летнему сыну Ване очень нравится быть дома и они вместе никогда не скучают:

Сейчас родители стараются отвлекать детей телефоном. Но я считаю, что если ребенок требует внимания, нужно ему его уделить. Тогда между вами будут теплые и доверительные отношения. Мы с Ваней и женой Олей играем в игры на приставке, сеем цветы в саду или собираем в лесу шишки. А на Вербное воскресенье Ваня набрал себе «котиков», сделал для них отдельный домик из чемодана, и они теперь там живут! Стараюсь поддерживать его во всех играх и помогать детской фантазии развиваться.

Женя очень любит музыку и радуется, что сын уже интересуется хобби отца:

Недавно я показывал Ване диджейский пульт. Мы вместе играли музыку. Я вижу, что ему интересно, и с радостью делюсь своими знаниями. 

Таким же добрым и чутким папой будет герой Жени во втором сезоне сериала «Папаньки», ведь у него появится экранная дочь. Женя интригует, что сюжет станет более напряженным, и в доброй семейной комедии появятся элементы настоящей драмы!

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