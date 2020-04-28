«Неймовірна правда про зірок» выпуск 8: Почему жена Дмитрия Танковича называла своего мужа Рыхликом

Дмитрий танкович и Оля встретились на работе. Он ‒ успешный ведущий, она ‒ обычный администратор. Она носила кофе и смотрела за порядком, а он смотрел на нее и не решался пригласить на свидание. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, как живут Дима и Оля сейчас и насколько хорошо знают друг друга Все детали читайте в материале.

Больше на тему: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена?

Что больше всего раздражает Диму в людях?

Оля: Я думаю, нечестность и непорядочность.

Дима: Терпеть не могу непорядочных людей.

Что может поднять настроение Диме?

Оля: Хорошая еда.

Дима: Плохое настроение у меня бывает, когда что-то не ладится на работе. Поэтому я ищу утешение в жене и дочери.

Ревнует ли вас Дима?

Дима: В радиусе пяти километров нет красивых мужчин. Поэтому я спокоен.

Оля: Мой муж очень редко ревнует меня к другим.

Какой вид спорта нравится Диме?

Дима: Хоккей мне очень нравится.

Оля: Наверное, хоккей.

Ваша жена любит больше кеды или каблуки?

Оля: Больше кеды.

Дима: Кеды.

Оля часто вас ревнует?

Оля: Раньше я часто ревновала. У нас даже на эту тему были разговоры.

Дима: Мне кажется, нет.

К чьим советам Оля прислушивается больше всего?

Оля: Наверное, больше всего прислушиваюсь к мужу.

Дима: Она прислушивается ко мне.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 6: Я закрывался в туалете, чтобы побыть одному, ‒ откровения Андрея Данилко

Как чаще всего вас называет Оля дома?

Дима: По-разному бывает. Раньше называла Рыхликом. Но это не обидно. Или папа.

Оля: По-разному. Или папа. Или Димочка.

Какие самые романтические сюрпризы Дима делал для Оли?

Оля: Он как-то пошел в магазин за подарками и разбил об стекло нос. Но несмотря на это, вернулся с подарками.

Дима: Ээээ. А что Оля ответила на этот вопрос?

Какой самый дорогой подарок вы сделали жене?

Оля: Это наша дочка.

Дима: Ну здесь два варианта: либо автомобиль, либо дочка.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 5: За что Ангела Меркель пригласила на обед Олега Винника?

Хотите узнать, какие еще тайны скрывают супруги? Смотрите подробнее в видео.

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 8: Почему жена Дмитрия Танковича называла своего мужа Рыхликом Неймовірна правда про зірок выпуск 8: Почему жена Дмитрия Танковича называла своего мужа Рыхликом. Какие еще тайні скрівают супруги

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу и воскресенье в 9:30.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ