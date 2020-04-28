«Неймовірна правда про зірок» выпуск 8: Почему жена Дмитрия Танковича называла своего мужа Рыхликом
Дмитрий танкович и Оля встретились на работе. Он ‒ успешный ведущий, она ‒ обычный администратор. Она носила кофе и смотрела за порядком, а он смотрел на нее и не решался пригласить на свидание. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, как живут Дима и Оля сейчас и насколько хорошо знают друг друга Все детали читайте в материале.
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Что больше всего раздражает Диму в людях?
Оля: Я думаю, нечестность и непорядочность.
Дима: Терпеть не могу непорядочных людей.
Что может поднять настроение Диме?
Оля: Хорошая еда.
Дима: Плохое настроение у меня бывает, когда что-то не ладится на работе. Поэтому я ищу утешение в жене и дочери.
Ревнует ли вас Дима?
Дима: В радиусе пяти километров нет красивых мужчин. Поэтому я спокоен.
Оля: Мой муж очень редко ревнует меня к другим.
Какой вид спорта нравится Диме?
Дима: Хоккей мне очень нравится.
Оля: Наверное, хоккей.
Ваша жена любит больше кеды или каблуки?
Оля: Больше кеды.
Дима: Кеды.
Оля часто вас ревнует?
Оля: Раньше я часто ревновала. У нас даже на эту тему были разговоры.
Дима: Мне кажется, нет.
К чьим советам Оля прислушивается больше всего?
Оля: Наверное, больше всего прислушиваюсь к мужу.
Дима: Она прислушивается ко мне.
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Как чаще всего вас называет Оля дома?
Дима: По-разному бывает. Раньше называла Рыхликом. Но это не обидно. Или папа.
Оля: По-разному. Или папа. Или Димочка.
Какие самые романтические сюрпризы Дима делал для Оли?
Оля: Он как-то пошел в магазин за подарками и разбил об стекло нос. Но несмотря на это, вернулся с подарками.
Дима: Ээээ. А что Оля ответила на этот вопрос?
Какой самый дорогой подарок вы сделали жене?
Оля: Это наша дочка.
Дима: Ну здесь два варианта: либо автомобиль, либо дочка.
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Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 8: Почему жена Дмитрия Танковича называла своего мужа Рыхликом
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