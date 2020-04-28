Известный сериал «Лист ожидания» — о хирургии и о жизнях, которые так тяжело спасти! Он выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 22:50. Что же произойдет в 3 и 4 сериях — читайте прямо сейчас!

В третьей серии мать-сектантка 16-летнего Степки, у которого больное сердце, отказывается от операции. Но удается разыскать отца подростка, и Степке успевают пересадить сердце донора. На дачу Климовых к Марине приезжает снимать сюжет Лобачев. У них начинается роман. Выясняется, что пациент Марков умер во время операции от инсульта, а не из-за ошибки отстраненного от работы хирурга Гольцова. Жена Гольцова Нонна рассказывает своей высокопоставленной клиентке Ходаревой о несправедливом повышении Климова, а также просит Марину художественно оформить ее салон.

В четвертой серии Анна Мещерская просит отсрочить ее операцию, потому что во сне видит, что ей пересаживают сердце разбившейся невесты Насти Линьковой. Она разыскивает ее и пытается отговорить от свадьбы, но безуспешно. Климов предотвращает аварию и смерть Насти. Гольцов в гостях у жены Грохольского замечает на столе научную работу Климова с одобрением академика. Ирина Аленичева признается Климову в любви.

Больше по теме: «Папаньки» переезжают на СТБ

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ