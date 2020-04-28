Гороскоп на 29 апреля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Кто сегодня будет крайне эмоционален, а кому стоит обратить внимание на свое здоровье? Читайте гороскоп на 29 апреля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам сегодня стоит быть готовыми к возможным нападкам со стороны друзей. Вы на эмоциях можете наговорить глупостей. Держите себя в руках.

Телец

Сегодня Тельцы будут крайне романтичны и эмоциональны. Не исключено новое увлечение. Скорее всего, партнер не будет соответствовать вашим идеалам, но попытаться стоит.

Близнецы

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Рак

Ракам сегодня стоит немного отдохнуть. Интересная книга, любимые блюда и душевный разговор с кем-то из близких – вот что вам сейчас нужно больше всего.

Лев

Львам стоит обратить внимание на здоровье. Постарайтесь больше двигаться. Даже дома минимальные физические упражнения подарят вам заряд энергии на весь день.

Дева

Звезды сулят Девам неожиданный подарок от близкого, который заставит вас прыгать от радости. Но и расслабляться не стоит. До выходных вам еще нужно успеть завершить множество дел.

Весы

Активность и энтузиазм Весов могут создать благоприятные условия для семейного комфорта. Главное – не упустить свой шанс и выкладываться по максимуму.

Скорпион

Сегодня звезды сулят Скорпионам успехи в любовных делах. Устройте себе и своей второй половинке праздник. Идеальным вариантом может стать романтический ужин при свечах.

Стрелец

В этот день Стрельцы смогут максимально проявить свои интеллектуальные и духовные способности. Постарайтесь минимизировать физическую нагрузку, дабы избежать возможного травмирования.

Козерог

Сегодня благоприятный день для Козерогов в сфере бизнеса. Вероятнее всего, вам вернут старый долг, или сможете найти ценную вещь. Вечером же вас ждет романтическая встреча.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит сдерживать свои эмоции. В общении с людьми проявляйте сдержанность и не настаивайте на своей точке зрения. Ближе к вечеру вас может ждать приятное известие.

Рыбы

Сегодня Рыбам могут предложить крупный контракт или выгодную сделку. Соглашайтесь не раздумывая. Немедленных результатов ждать не стоит, но вскоре ваше решение окажется весьма выгодным.

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