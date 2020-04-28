«Акушерка»: описание серий

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит многосерийная медицинская драма «Акушерка». Но что же происходило ранее в сериале? Читайте описание серий прямо сейчас!

В первой серии сорокалетняя Татьяна Скворцова — акушер-гинеколог — конфликтует с дочерью и из-за работы постоянно ссорится с мужем, даже забыв о его дне рождения. Не успев вымолить его прощения, Таня едет спасать роженицу Ирину Никифорову, но девушка умирает при родах.

Во второй серии Татьяна делает умершей кесарево и спасает ее новорожденного ребенка. Врач скорой помощи не верит ей и утверждает, что роженица на момент операции была еще жива. Значит, Татьяна — убийца.

В третьей серии судмедэкспертиза показывает, что Ирина Никифорова будто бы умерла от операционной травмы. Однако Татьяна уверяет, что у роженицы был синдром Бругада, который стал причиной смерти.

В четвертой серии по делу Скворцовой проводят расследование, ее отстраняют от должности главврача и назначают начмеда Аллу выполнять ее обязанности. Татьяна принимает помощь от Дмитрия, а дома находит сережку Аллы…

В пятой серии Татьяну привозят в изолятор временного содержания, адвокат просит ее признать свою вину в смерти роженицы Никифоровой частично.

В шестой серии между Татьяной и Игорем происходит серьезный разговор. Все против Скворцовой.

В седьмой серии над Татьяной продолжается суд. Акушерка и адвокат думают, что кардиограмму подделали.

В восьмой серии адвокат решает подключать журналистов, чтобы выиграть дело, а Татьяна просит его связаться с родственниками Дмитрия. К Дмитрию в больницу приходит его бывшая жена Оля, которую он представляет своей сестрой. Все переживают!

В девятой серии Алла делает УЗИ и узнает о сроке беременности. Она звонит Глебу и назначает встречу. Алла выставляет Игоря из квартиры, надеясь на то, что Глеб теперь женится на ней.

В десятой серии Дмитрий говорит Татьяне, что ему нужно уехать на пару дней, но сам приезжает в Семеновку к Оле и своему сыну Сереже. Татьяна узнает, что же стало причиной развода Дмитрия и Ольги…

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