Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные серии многосерийной медицинской драмы. Чем же удивит финал «Акушерки»? Читайте прямо сейчас!

Ранее в сериале: Алла делает УЗИ и узнает о сроке беременности. Она звонит Глебу и назначает встречу. Алла выставляет Игоря из квартиры, надеясь на то, что Глеб теперь женится на ней. Дмитрий говорит Татьяне, что ему нужно уехать на пару дней, но сам приезжает в Семеновку к Оле и своему сыну Сереже. Татьяна узнает, что же стало причиной развода Дмитрия и Ольги…

Татьяна с Катей уезжают, ничего не сказав Дмитрию. Он в отчаянии и не может их найти. Аллу увольняют за нарушения и причастность к коррупционному скандалу с землей роддома, она закатывает Татьяне истерику… Тем временем Татьяна узнает новость, которая ее потрясает. Она приезжает к Дмитрию, чтобы поговорить, однако он съехал со съемной квартиры.

Смотрите в заключительных 11 и 12 сериях «Акушерки» на телеканале СТБ уже сегодня в 20:15!

Video: «Акушерка»: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс) Серіал Акушерка - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 28.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Акушерка

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