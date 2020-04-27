Что приготовить из цветной капусты? Вариантов блюд из этого вкусного и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Мирослава Ульянина поделилась любимым рецептом салата из этого овоща. Читайте топ-10 пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!

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Салат из сырой цветной капусты от Мирославы Ульяниной

Ингредиенты:

1 головка цветной капусты

200г томатов черри

200г отварного нута (турецкий горох)

1 шт авокадо

мед и сок лайма – для заправки

10г изюма

10г сырых тыквенных семечек

Мята, кинза и петрушка

Способ приготовления:

Нут отварить, а затем слегка запечь в духовке на пергаменте (посыпав горошинки нута перцем чили и пряными специями по вкусу). Запекать несколько минут, чтобы он стал хрустящим и едва коричневым. Сырую цветную капусту измельчить (или в блендере, или на терке). Нарезать кубиками спелый авокадо, пополам разрезать томаты черри, добавить мяту, кинзу и петрушку. Все ингредиенты собрать вместе и смешать с соусом (мед и сок лайма). Посыпать салат сырыми семенами тыквы.

Пряная цветная капуста запеченная целиком

Ингредиенты:

1 головка цветной капусты

сок половины лимона

200 г натурального йогурта

3 зубчика чеснока

соль, перец, карри, майоран

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть и обрезать ножку так, чтобы она устойчиво стояла В мисочке смешать йогурт, все специи, выдавленный чеснок и сок половины лимона. Полить получившимся соусом цветную капусту так, чтобы он хорошо позатекал между соцветиями Положить капусту на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Если капуста подрумянится раньше – накрыть ее фольгой

Цветная капуста по-корейски

Ингредиенты:

500 мл воды

1 головка цветной капусты

1 морковка

1 острый перец

5 горошин душистого перца

2 ст.л. растительного масла

3 ст.л. яблочного уксуса

2 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

1 ст.л. специй для морковки по-корейски

5 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

Кастрюлю с водой поставить на огонь, довести до кипения, насыпать сахар, соль и растительное масло. Держим на огне пока не растворяться сахар и соль

Добавить уксус и поставить маринад остывать

Морковку натереть на крупной терке, капусту разобрать на соцеветия, перемешать вместе

Добавить нарезанный перец, чеснок и специи

Залить маринадом и оставить на пару суток

Цветная капуста с сыром пармезан и белым вином

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

1 стакан белого вина

1 луковица

1 стакан бульона

пармезан

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета Добавить к луку цветную капусту и тушить около 25 минут Посолить, поперчить, добавить бульон и вино, тушить еще минут 15 Посыпать пармезаном и перемешать

Салат из цветной капусты с лимонно-чесночной заправкой

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

1 лимон

4 ст.л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

несколько перьев зеленого лука

зелень петрушки и укропа

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 220 градусов. Капусту разделить на небольшие соцветия. На противень налить 3 ст.л. масла, выложить капусту. Перемешать руками, чтобы вся капуста была в масле. Сюда же добавить половину лимона нарезанную полукругами Посолить, поперчить и посыпать нарезанным укропом. Поставить в духовку на 20 минут. Перевернуть капусту и запекать еще 5-10 минут Для заправки смешать 1 ст.л. оливкового масла, сок половины лимона и измельченный чеснок Теплую капусту полить заправкой и посыпать нарезанным зеленым луком, петрушкой и укропом Подавать лучше всего с помидорами, огурцами и фетой

Стейки из цветной капусты

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

растительное масло

прованские или итальянские травы

соль, перец

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 градусов. Цветную капусту нарезать вдоль кочана, ширина «стейков» должна быть примерно 2-2,5 см В мисочке смешать растительное масло и специи Смазать маринадом «стейки» и отправить их в духовку на 20-30 минут

Цветная капуста в пивном кляре

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

200 мл пива

2 яйца

150 гр муки

паприка, соль по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Капусту помыть и разобрать на соцветия Яйца взбить со щепоткой соли, добавить пиво, соль и паприку, перемешать до однородности Добавить муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков Окунуть в мисочку с кляром все соцветия цветной капусты Разогреть масло на сковороде, выложить соцветия цветной капусты и обжарить до золотистой корочки со всех сторон Выложить готовую цветную капусту на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла

Пилав из цветной капусты

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

500 г куриное филе

1 морковь

2 зубчика чеснока

50 г кореня пастернака

50 г семян тыквы

1 красная сладкая луковица

2 палочки корицы

180 г слив

1 острый перец

3 г куркумы

2 г молотого кардамона

красный и черный молотый перец по вкусу

растительное масло

соль по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на растительном масле 10 мин. Добавить соль, черный, красный и молотый перец и хорошо перемешать В сковороду, где жарилось филе, добавить масло и поджарить в течение 5 минут полукольца лука, измельченный чеснок и палочки корицы, разломанные пополам. Жарить до прозрачности лука. Затем добавить пастернак и морковь, нарезанные мелкими кубиками. Жарить 5 минут Цветную капусту измельчить с помощью блендера. Достать из сковородки корицу и положите капустные крошки и поджаренное куриное филе, куркуму, молотый кардамон, соль. Перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут Добавить поджаренные на сухой сковороде семена тыквы и разрезанную на кусочки сливу, перемешать. При подаче – посыпать измельченным перцем чили

Цветная капуста по-мароккански, с рыбой и нутом

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

200 г нута

90 мл оливкового масла

0,5 ч.л. куркумы

750 г любимой рыбы

250 г натурального йогурта

2 ч.л. кориандра

кинза, лук-порей, мята, петрушка

1 лимон

1 ст.л. дижонской горчицы

30 г кедровых орехов

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нут замочить на 6-8 часов, затем отварить до готовности Рыбу замариновать в соке половины лимона с луком пореем, петрушкой и мятой Цветную капусту разобрать на соцветия В кастрюле смешать оливковое масло, все специи и соцветия цветной капусты. Поставить на средний огонь и тушить около 20 минут. Остудить Смешать цветную капусту с нутом и нарезанными петрушкой и кинзой Духовку разогреть до 180 градусов, запекать рыбу около 30 минут Приготовить соус: смешать йогурт, сок второй половины лимона и горчицу, полить им цветную капусту На цветную капусту выложить рыбу, полить оставшимся соусом и посыпать кедровыми орешками

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

150 г цветной капусты

50 г лука шалот

30 г сливочного масла

30 г сливочного масла

80 г сливок 36%

стакан овощного бульона

соль, перец, мускатный орех по вкусу

пару листочков базилика

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть, разобрать на соцветия и обжарить 2 минуты на сливочном масле Кольцами нарезать лук, добавить к цветной капусте Посолить, поперчить, залить бульоном и сливками и тушить до готовности цветной капусты Перебить с помощью блендера до однородности, подавать с листочками базилика

Суп из цветной капусты с беконом

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2 ст.л. растительного масла

250 г сельдерея

2 моркови

200 г бекона

1 репчатый лук

1 сладкий перец

1 л бульона

1 ст.л. муки

250 мл молока

6 зубчиков чеснока

1 лавровый лист

мускатный орех, соль, перец по вкусу

зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть и разобрать на мелкие соцветия Морковь и сельдерей очистить и нарезать на небольшие кусочки Противень смазать маслом, выложить на него цветную капусту, сельдерей и морковь, посолить, поперчить, добавить очищенные зубчики чеснока и сбрызнуть маслом Овощи поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут до готовности Репчатый лук, перец и бекон нарезать небольшими кусочками На сковороде обжарить бекон, переложить в тарелку. На сковороде в которой жарился бекон обжарить лук и перец, добавить муку, хорошо перемешать Цветную капусту, морковь, сельдерей и лук с перцем переложить в кастрюлю. Оставить немного для подачи Залить бульоном, молоком, добавить лавровый лист и довести до кипения Выключить огонь, убрать лавровый лист и перебить суп с помощью блендера до однородности. Посолить и поперчить по вкусу Подавать с беконом, оставшимися овощами и нарезанным зеленым луком

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