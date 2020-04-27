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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 13 выпуск проекта от 27.04.2020

27.04.2020

Сегодня, 27 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц начнет борьбу за звание лучшей мамы проекта. Кто будет сражаться на этой неделе и почему методы воспитания некоторых мам не поймет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале. 

супермама

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Сегодня начинается новая неделя состязаний за звание Супермамы. И в бой вступит новая четверка участниц. Творческая мама-скрипачка Катя, мама на релаксе Оля, мама-фитоняшка Марина и мама тройняшек Аня — кто из этих женщин достоин победы?

В первый день участницы отправятся в гости к творческой маме-скрипачке Кате, которая воспитывает сына и девочек-двойняшек. Однако все ли понравится конкуренткам в гостях у Кати и почему они останутся недовольны ужином?

супермама

В 13 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему с первых минут Катя захочет выгнать фитоняшку Марину из своего дома?
  • Кто обвинит Катю в том, что она не занимается интеллектуальным развитием своих дочерей?
  • Какие интимные тайны узнают участницы в разговоре с мужем Кати?
  • Почему Дмитрий Карпачев считает, что Катя страдает от депрессии?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 13 выпуск проекта от 27.04.2020

Супермама 13 выпуск: творческая мама-скрипачка Катя, мама на релаксе Оля, мама-фитоняшка Марина и мама тройняшек Аня — кто из этих женщин достоин победы?

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