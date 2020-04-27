«Супермама» 13 выпуск: Глубокая депрессия и проблемы в развитии детей ‒ в чем еще обвинят маму-скрипачку Катю

Сегодня, 27 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 13 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально противоположными взглядами на воспитание в течение недели будут оценивать друг друга по таким критериям: материнство, хозяйственность и самореализация. И сегодня конкурентки отправились в гости к творческой маме-скрипачке Кате. Кто из соперниц обвинит ее в том, что она мало занимается интеллектуальным развитием своих дочерей, и почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что у Кати ‒ депрессия?

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На этой неделе за звание Супермамы будут бороться творческая мама-скрипачка Катя, мама на релаксе Оля, мама-фитоняшка Марина и мама тройняшек Аня. И в первый день участницы отправились в гости к творческой маме двойняшек Кате.

Катя воспитывает 8-летнего сына Ратмира и 3-летних двойняшек Злату и Улю. Кроме этого женщина играет на скрипке. Но удается ли ей совмещать материнство и творчество? В этом решили разобраться остальные участницы, которые уже спешат к ней в гости.

С самого порога мама-фитоняшка Марина вручила Катиным дочкам провокационные подарки ‒ барабан и трубу. Двойняшки не смогли поделить игрушки и начали драться, но Катя никакого замечания им не сделала. Более того, она взяла одну из дочерей на руки и пожалела. Но на этом неприятности не закончились. Мама тройняшек Аня также вручила девочкам подарки, которые они тоже не смогли поделить. Катя, чтобы успокоить своих малышек, ничего лучше не придумала, как отвлечь их мультиком на планшете.

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Участницы решили проверить, насколько хорошо развиты двойняшки. Мама-фитоняшка Марина даже принесла специальный тест. Однако малышки не только не смогли ответить ни на один вопрос, но даже не сказали, как их зовут. Марина была возмущена таким упущением в воспитании, но Катя считает, что ее дети развиваются нормально.

Также во время ревизии Марина нашла много изъянов ‒ от нездоровых продуктов до пыли в доме. Более того, мама-фитоняшка задавала Кате очень интимные вопросы по поводу взаимоотношений с мужем. Такое любопытство немного разозлило хозяйку дома, ведь она не готова делиться личным с незнакомыми людьми. По мнению Марины, у Кати с мужем не очень хорошие отношения, ведь им не хватает страсти, — именно поэтому она и не захотела рассказывать подробности супружеской жизни.

Но что на это скажет муж Кати в личном разговоре с участницами? И как на такую откровенность супруга отреагирует мама-скрипачка? А также почему ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что у Кати глубокая депрессия? Узнайте все подробности в 13 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 13 выпуск: Глубокая депрессия и проблемы в развитии детей ‒ в чем еще обвинят маму-скрипачку Катю Супермама 13 выпуск: Глубокая депрессия и проблемы в развитии детей ‒ в чем еще обвинят маму-скрипачку Катю. И что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачев

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