Как правильно приготовить мясо, чтобы оно было сочным, мягким и вкусным, – извечный вопрос. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов поделился беспроигрышным рецептом шашлыка, который вы легко сможете приготовить дома.

Александр Абрамов, как никто другой, знает, как правильно обходиться с мясом. Все хотят приготовить мягкое, сочное блюдо, которое удивит всех.

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К маринаду лучше всего приступать за день до шашлыков, чтобы мясо успело правильно промариноваться. Но если времени ждать совсем нет, в материале вы также найдете способ быстрой пропитки свиного ошейка.

Ингредиенты:

Свиной ошеек

Морская соль – по вкусу

Семечки кориандра – 1 ч. л.

Репчатый лук – 300–400 г

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Лавровый лист – по вкусу

Растительное масло – 50 г

Способ приготовления шашлыка:

Тщательно промойте мясо от бактерий в большом количестве холодной воды. Просушите салфеткой, чтобы впитать всю влагу. Нарежьте свиной ошеек на кусочки размером чуть больше спичечного коробка. Приступайте к маринаду. Предварительно обжарьте специи на сухой сковороде. Посолите мясо: 20 г соли на 1 кг мяса. Положите все кусочки мяса в миску, куда высыпьте все поджаренные и перемолотые специи. Нарежьте репчатый лук кольцами. Выложите его к мясу. Добавьте растительное масло. Необходимо тщательно размять мясо со специями и луком, чтобы шашлык хорошо пропитался. Накройте фольгой емкость и уберите в холодильник до утра (приблизительно на 12 часов).

Если вам необходим срочный маринад и времени ждать следующего дня совсем нет, то можете воспользоваться рецептом срочного маринада. В таком случае натрите лук на мелкой терке, сделав так называемый фреш. Добавьте его к мясу и специям. Таким образом мясо промаринуется за 2–3 часа.

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