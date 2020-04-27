8 выпуск реалити «Холостяк»-10 начался с романтического свидания Кристины. Накануне девушка получила 25 тысяч от Макса, но решила вернуть их мужчине. Участница организовала свидание у себя дома. Но что-то явно пошло не так, и Холостяк остался недоволен такой идеей. Неужели Кристина поспешила? Почему голодный Макс разочаровался в организации? И кто на самом деле придумал такой формат встречи? Больше узнайте в материале.

Девушка призналась, что идеальное свидание — это человек, а не место.

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«Я бы хотела вернуть тебе этот конверт. Я хочу быть настоящей и при этом нравится тебе. Я не трачу 25 тысяч гривен на свидания. Хочу быть с тобой рядом, когда все хорошо и не очень. Если будет классно в простых условиях, то будет хорошо и с приятными бонусами», — добавила Кристина.

Участница пригласила Холостяка к себе домой. Макс оказался первым парнем, которого девушка осмелилась пустить в квартиру. Но если главный герой рассчитывал на вкусный ужин, то девушка купила «вкусняшек».

«Я реально удивился, что просто пирожные будем кушать. Ожидал, что она приготовит ужин», — разочарованно отметил Холостяк.

Поэтому мужчина решил заказать еду домой. На этом оплошности не закончились. Кристина забыла, из какого города Макс родом. А после вручила коробку с надписью «Открой тогда, когда…». Но и этот поступок Макс не совсем оценил.

По приезду домой к девушкам выяснилось, что идею вернуть деньги Кристина позаимствовала у Алины и выдала за свою. К счастью, Макс об этом не узнал.

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