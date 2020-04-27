«Папаньки»: биография Лилии Ребрик

Уже через несколько недель на телеканале СТБ выйдет долгожданная премьера второго сезона сериала «Папаньки». Новый сезон не оставит равнодушным никого! Ведь в нем судьбы героев переворачиваются с ног на голову! А пока читайте биографию главной актрисы сериала «Папаньки» Лилии Ребрик!

Мало кто знает, что настоящее имя Лилии Ребрик – Лилиана Ивановна Тодорюк! Актриса и телеведущая родилась 8 мая 1981 года в городе Черновцы.

Лилия окончила музыкальную школу по классу фортепиано, к тому же она – мастер спорта по художественной гимнастике.

В 2001 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней). Некоторое время преподавала в этом вузе пластику. С 2001 года — актриса Киевского академического Молодого театра.

С 2006 года Лилия была ведущей Прогноза погоды на телеканале СТБ, а в 2009 году — программы «Невероятные истории любви». В 2008-2016 годах — ведущая талант-шоу «Танцуют все!». А сейчас – актриса главного комедийного сериала страны – «Папаньки»!

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